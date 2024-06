anime – THE TUNNEL TO SUMMER, THE EXIT OF GOODBYES – di Tomohisa Taguchi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Natsu e no Tunnel, Sayonara no Deguchi – (夏へのトンネル, さよならの出口)

Titolo internazionale: The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes

Genere: film d’animazione – drammatico, mistero, sentimentale, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di uscita in Giappone: 9 settembre 2022

Durata: 83 minuti

Tratto: Light Novel.

Director: Tomohisa Taguchi

Series Composition: Tomohisa Taguchi

Script: Tomohisa Taguchi

Character design: Tomomi Yabuki

Music: Harumi Fuuki

Studios: CLAP

Titolo in Italia: The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes

Anno di pubblicazione in Italia: Giugno 2024 (cinema)

Edizione italiana: Anime Factory

Sigle:

Ending

“Finale” by eill

Trailer italiano



TRAMA

Tono Kaoru, un adolescente dalla vita famigliare difficile, sente parlare di una leggenda metropolitana: il “Tunnel Urashima”. Chiunque entri nel passaggio potrà esprimere un desiderio, ma di contro invecchierà velocemente, dato che il tempo all’interno scorre diversamente che all’esterno.

Il destino vuole che si imbatta davvero nel tunnel in questione: entraci è molto pericoloso, ma Kaoru è deciso a farlo per riportare in vita una persona a lui importante. Ma una compagna di classe, Anzu, lo scopre…

DOPPIATORI

Doppiaggio italiano

Leonardo Lugni – Kaoru Tono

Alice Venditti – Anzu Hanashiro

Fabrizio Russotto – Papà di Kaoru

Giulia Bersani – Professoressa Hamamoto

Luisa D’Aprile – Koharu Kawasaki

Matteo Garofalo – Shōhei Kaga

Sara Del Bufalo – Karen Tono

Doppiaggio giapponese

Ōji Suzuka – Kaoru Tono

Marie Iitoyo – Anzu Hanashiro

OPERE RELATIVE

Light Novel

– The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes

Manga

– The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes: Ultramarine

