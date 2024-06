MANGA GIUGNO 2024

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)



Uscite MANGA (manhwa, manhua, italiani…) GIUGNO 2024

A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese). Clicca sul titolo dell’opera per leggerne la scheda su questo sito.

– STARS COMICS –

04 Giugno

A COUPLE OF CUCKOOS n. 10

€ 5,90

ARIADNE IN THE BLUE SKY n. 22 – ultimo numero!

€ 5,90

BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE n. 22 – ultimo numero!

€ 6,50

CLAYMORE NEW EDITION n. 19

€ 5,90

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR n. 25

€ 6,50

MAO n. 18

€ 5,20

SHIKIMORI’S NOT JUST A CUTIE n. 7

€ 6,50

WHISPER ME A LOVE SONG n. 8

€ 6,90

11 Giugno

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 48

€ 6,50

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 26

€ 15,00

GINKA & GLÜNA n. 4

€ 5,90

LULLABY OF THE DAWN n. 4

€ 6,90

PANDORA HEARTS NEW EDITION n. 2

€ 12,90

PETSHOP OF HORRORS n. 2

€ 9,00

SUZUME – COMPLETE BOX – Novità del mese!

€ 25,90 – no speciale cofanetto a tiratura limitata che raccoglie i tre volumi della nuova serie firmata Makoto Shinkai per le matite di Denki Amashima.

ULTRAMAN n. 18

€ 6,50

18 Giugno

AULA ALLA DERIVA n. 4

€ 17,00

DRAGON BALL SUPER n. 22

€ 5,50

HAIKYU!! COLLECTION n. 8

€ 26,00

INUYASHA WIDE EDITION n. 17

€ 9,95

KAIJU No. 8 n. 1 – START EDITION

€ 1,99 – ristampa a prezzo speciale del primo numero

LET’S HAIKYU!? n. 7

€ 5,20

LEVIATHAN n. 3

€ 7,90

MASHLE n. 17

€ 5,20

PROMISE CINDERELLA n. 7

€ 6,50

SANPEI IL RAGAZZO PESCATORE TRIBUTE EDITION n. 12

€ 12,00

SE I GATTI SCOMPARISSERO DAL MONDO n. 2

€ 7,50

SHIBATARIAN n. 2

€ 6,50

SOLO LEVELING n. 17

€ 9,90

SUZUME n. 1 – Novità del mese!

€ 6,90

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA n. 42

€ 5,20

25 Giugno

ARIA THE MASTERPIECE n. 5

€ 19,90

AYAKASHI TRIANGLE n. 9

€ 5,90

FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST n. 16

€ 5,20

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE n. 15

€ 5,20

MY HERO ACADEMIA TEAM UP MISSION n. 5

€ 5,20

– PLANET MANGA (PANINI) –

01 Giugno

Darwin’s Game 29

5,90 €

Undead Unluck 15

5,20 €

The Witch and the Beast 9

7,00 €

Yawara! 7 – nuova edizione

15,00 €

Spy x Family – Ritratto di Famiglia – Novità del mese!

Romanzo – 13,00 €

True Beauty 11

14,90 €

Arpeggio of Blue Steel 24

9,00 €

Ristampa:

– Sidooh 24

– Fire Force 1, 2, 3

– Death Note 3, 4

06 Giugno

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 25

5,20 €

13 Giugno

Ragna Crimson 13

7,50 €

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas 15 – nuova edizione

5,20 €

Vampire Knight Memories 9

7,00 €

Wind Breaker 8

7,00 €

The Girl That Can’t Get a Girlfriend – Novità del mese!

15,00 €

Uo To Mizu: Come un Pesce nell’Acqua – Novità del mese!

7,00 €

Home Far Away: Verso Casa – Novità del mese!

7,50 €

The Elusive Samurai + Assassination Classroom 1 Variant 1 – Novità del mese!

12,90 €

The Elusive Samurai STARTER PACK (N. 1-3) – Novità del mese!

9,90 €

The Elusive Samurai 8

5,20 €

Berserk

6,00 € – bundle contenente i numeri 83 e 84 (formato “sottiletta”)

Berserk Collection 42

5,20 €

Berserk 83

3,00 €

20 Giugno

My Home Hero 19

7,00 €

Yawara! 8 – nuova edizione

15,00 €

The Dangerous Convenience Store 5

15,00 €

Kijin Gentosho: Demon Hunter 5

7,00 €

Hikaru No Go Ultimate Deluxe Edition 8

15,00 €

Bakuman! 8

7,50 €

Uncle From Antoher World 5

7,00 €

Show-Ha Shoten! 5

7,00 €

Elden Ring: La Via Per l’Albero Madre 4

7,00 €

D.N.Angel 1 – nuova edizione – Novità del mese!

15,00 €

Namaikizakari – Ma Che Sfacciato! 23 – ultimo numero

7,00 €

Spring Storm and Monster Bundle con Ma che sfacciato!

14,00 € – bundle che raccoglie l’ultimo numero di Ma che sfacciato! e il primo numero di Spring Storm and Monster 1

The Bugle Call 1 – Novità del mese!

7,00 €

Spring Storm and Monster 1 – Novità del mese!

7,00 €

27 Giugno

Death Note Black Edition 1 – Novità del mese!

ristampa speciale – cofanetto da collezione contenente il 1 volume e la Guida alla lettura

5,20 €

L’Usuraio 46 – ultimo numero!

9,00 €

Murciélago 24

7,50 €

Agente 008 n. 25

5,90 €

Boy’s Abyss 13

7,00 €

Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation 20

7,50 €

Watanare – Non Esiste che ci Mettiamo insieme!…Oppure Sì? 6

7,90 €

Soul Eater Ultimate Deluxe Edition 11

13,00 €

Tracce di Sangue 17 – ultimo numero!

7,00 €

Dai Dark 7

7,50 €

Biomega Master Edition 1 – Novità del mese!

18,00 €

Biomega Master Edition 2

18,00 €

Biomega Master Edition 3

18,00 €

Biomega + Abara Master Edition

Bundle 72,00 €

Natsume degli Spiriti 30

9,90 €

Berserk 84

3,00 €

Ken il guerriero. Hokuto no Ken. Extreme edition 1 – Novità del mese!

7,50€

Yu-Gi-Oh! Complete edition 12

14,90€

Ristampe:

– Black Clover 31

– Death Note 9, 10

– Nana Reloaded Edition 11, 13, 14

– Jujutsu Kaisen, Sorcery Fight 8

– Ao haru ride – A un passo da te 12

– Bleach 64, 65, 70

– Hunter x Hunter 35

– Boruto: Naruto Next Generations 6

– Naruto 41, 55

– J POP –

05 Giugno

A Cruel God Reigns 9

Hirayasumi 5

Crazy Food Truck 2

Atom The Beginning 18

Mission: Yozakura Family 18

Studio Cabana 3

The Dangers in My Heart 5

Tsugumi Project 6

12 Giugno

Dark Souls – Redemption 1 – Novità del mese!

Final Fantasy VII Remake: Traces Of Two Pasts – Novità del mese!

Tales Of Reincarnation In Maydare 2

Dance Dance Danseur 22

Dead Tube 21

Squalificati – Ranger Reject 11

Rent a Girlfriend 21

Il Mistero di Ron Kamonohashi 11

Tokyo Ghoul Deluxe 7 – ultimo volume!

19 Giugno

Magilumiere 1&2 – Novità del mese!

Inazuma & Romance – Colpo di Fulmine 1 – Novità del mese!

Mission: Yozakura Family 1

al prezzo speciale di 2,90 €

Tokyo Ghoul 1

al prezzo speciale di 2,90 €

Nuvole a Nord-Ovest 17

Akane Banashi 6

Hyouka 15

Kakegurui 17

Radiation House 15

Shadows House 15

World’s End Harem 17

26 Giugno

Tokyo Higoro Box 1-3 – Novità del mese!

Summer Ghost Box 1-2 – Novità del mese!

Rosen Garten Saga 1 – Novità del mese!

Initial D 9

(regular e variant con gadget)

Blue Giant Supreme 5

Radiant 18

Devillady 8

Drifters 7

Girl Crush 3

– MAGIC PRESS –

Skip Beat 39

6,90€

L’amore al tempo dei social 03

6,90€

Greaseberries 02

18,00€

The Crimson Spell 2

7,50€

Re:monster 08

6,90€

Virgin Road 5

6,90€

Il coniglio bianco e il principe delle bestie 1 – Novità del mese!

6,90€

Shutline 1 – Novità del mese!

€ 9,90

Greaseberries 2

6,90€

– FLASHBOOK –

Cigarette & Cherry 07

5,90€

– GOEN –

(uscite non comunicate)

– DYNIT –

Soara and the house of monsters 01 – Novità del mese!

7,50€

– TOSHOKAN –

Great trailers 02

8,90€

The corner store 2

9,90€

– COCONINO PRESS (DOKU) –

PTSD radio 2

15,90€

– SALDAPRESS –

Ho creato una principessima. Starter pack (Vol. 1-2) – Novità del mese!

15,00€

– GAIJIN –

Crush of a lifetime 01 – Novità del mese!

14,90€

– JUNDO –

SHENZE n. 2

€ 9,90

Lost in the cloud 2

9,99€

Of Machines and Beasts 11

9,99€

Salt Friends (online)

Awesome Muses: Mystical Fumetto (online)