manga – DEAD TUBE – di Mikoto Yamaguchi, Touta Kitakawa

SCHEDA

Titolo originale: Dead Tube – (DEAD Tube ~デッドチューブ~)

Titolo internazionale: Dead Tube

Autori: storia di Mikoto Yamaguchi, disegni di Touta Kitakawa

Genere: shounen – drammatico, ecchi, horror, mistero

Rating: adatto ad un pubblico adulto e non troppo impressionabile, presente molta violenza

Anno di pubblicazione in Giappone: 2014 – in corso

Casa Editrice giapponese: Akita Shoten

Rivista: Champion RED

Volumi: 12 (in corso)

Titolo in Italia: Dead Tube

Anno di pubblicazione in Italia: 2017 – in corso

Casa Editrice italiana: Jpop

edizione con sovracopertina, a 6,00 euro

Volumi: 11 (in corso)

TRAMA

“Dead Tube” è un portale di condivisone di video, nascosto e che tanti pensano nemmeno esista per davvero, che paga molto profumatamente chi lo utilizza per caricare le proprie opere. Ma c’è un prezzo da pagare, se i tuoi filmati non sono interessanti e sei ultimo nelle visualizzazioni, la pagherai davvero molto cara… E quali sono le cose che hanno più “like”? Ovviamente, sesso e violenza. Infatti è assente qualsiasi tipo di moderazione nel portale, e i video più famosi e visitati hanno omicidi, violenze e stupri.

Tomohiro Machiya è uno studente delle superiori che fa parte del club di cinema, che viene reclutato dalla bella compagna Mai Mashiro per fare un filmato. Peccato solo che l’ingrano ragazzo non sappia di star per finire proprio nell’inferno di Dead Tube…

RECENSIONI

