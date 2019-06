manga – JAGAN – di Muneyuki Kaneshiro, Kensuke Nishida

A cura di Han e M.

Titolo originale: Jagaaaaaan – (ジャガーン)

Titolo internazionale: Jagaaaaaan

Autori: storia di Muneyuki Kaneshiro, disegni di Kensuke Nishida

Genere: seinen – azione, horror, mistero, psicologico, soprannaturale, black humor

Rating: adatto ad un pubblico adulto presenza di violenza

Anno di pubblicazione in Giappone: 2017 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Big Comic Spirits

Volumi: 7 (in corso)

Titolo in Italia: Jagan

Anno di pubblicazione in Italia: 2018 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione a 5,90 €

Volumi: 5 (in corso)

Shintarou Jagasaki è un poliziotto di quartiere annoiato e frustrato che, dietro ad una parvenza pacifica e quasi comica, nasconde una gran voglia di ribellione e di passare all’azione. La sua realtà viene sconvolta da una pioggia di rane che invade il suo paese, ma non si tratta di normali animali… ma di alieni!

Uno di questi, in stato larvale, attacca la sua mano destra, e gliela fa mutare in una potente arma. Jagasaki diviene così una sorta di supereroe, e può finalmente fare tutto quello che vuole… Ma che cosa è successo alle altre persone occupate da questi “parassiti”? E cosa sono quei mostri assassini che vagano?

