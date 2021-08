manga – BLUE LOCK – di Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Blue Lock – (ブルーロック)

Titolo internazionale: Blue Lock

Autore: Muneyuki Kaneshiro

Illustratore: Yusuke Nomura

Genere: sportivo (calcio)

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2018 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Shuukan Shounen Magazine

Volumi: 15 (in corso)

Titolo in Italia: Blue Lock

Anno di pubblicazione in Italia: 2021 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione 7,00 €

Traduzione:

Volumi: 2 (in corso)

TRAMA

Il progetto Blue Lock è volto a formare 300 calciatori under 20 per prepararli al medesimo mondiale. Lo scopo non è solo vincere, ma mettere al mondo un giocatore… “egoista”? Sarà Yoichi Isagi a diventare quel giocatore in grado di segnare da solo?

