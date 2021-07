manga – DOG STYLE – di Modoru Motoni

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Dog Style – (ドッグ スタイル)

Titolo internazionale: Dog Style

Autore: Modoru Motoni

Genere: scolastico, sentimentale

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2005

Casa Editrice giapponese: Biblos

Rivista: Be x Boy GOLD

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: Dog Style

Anno di pubblicazione in Italia: 2012

Casa Editrice italiana: Ronin

edizione senza sovracopertina, a 6,90 €

Traduzione: Emilio Martini

Volumi: 3 (concluso)

TRAMA

Teru e Miki sono due studenti un po’ teppisti, che hanno in comune solo all’avere una cotta per i fratelli Kashiwa (Teru del minore, Miki del maggiore).

Un giorno rimangono coinvolti in una rissa con una banda nemica e, cercando di sfuggirgli, arrivano in un posto abbandonato. Finiscono per iniziare una sorta di relazione, ma le cose non saranno facili soprattutto per colpa del carattere di Teru.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI