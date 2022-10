anime – BLUELOCK – di Tetsuaki Watanabe

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: BlueLock – (ブルーロック)

Titolo internazionale: Blue Lock

Genere: serie tv – sportivo (calcio)

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2022 – in corso

Rete tv giapponese: TV Asahi

Trasmissione: la domenica alle 01:30 (JST)

Tratto: dal manga “Blue Lock“.

Director: Tetsuaki Watanabe

Series Composition: Taku Kishimoto

Script: Taku Kishimoto

Character design: Kenji Tanabe, Kento Toya

Music: Jun Murayama

Studios: 8bit

In Italia: in visione, legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Bluelock

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Chaos ga Kiwamaru” by UNISON SQUARE GARDEN

Ending

“WINNER” by Shuugo Nakamura

Trailer



TRAMA

La nazionale di calcio giapponese ha fatto una pessima figura ai campionati mondiali. Così la dirigenza prende una drastica decisione: basta spirito di squadra, amicizia e buoni sentimenti. La strada è una sola, creare un attaccante egoista che sia abbastanza forte da segnare da solo! Viene così inaugurato il progetto “Blue Lock”.

Isaga Yoichi viene convocato con 299 ragazzi per partecipare a questo esperimento, chi di loro diventerò l’attaccante perfetto?

DOPPIATORI

Kazuki Ura – Yoichi Isagi

Aoi Ichikawa – Gurimu Igarashi

Daishi Kajita – Asahi Naruhaya

Eri Yukimura – Anri Teieri

Hiroshi Kamiya – Jinpachi Ego

Junichi Suwabe – Shōei Barō

Katsuyuki Konishi – Jūbei Aryū

Kazuyuki Okitsu – Zantetsu Tsurugi

Kenichi Suzumura – Ryōsuke Kira

Kouki Uchiyama – Rin Itoshi

M-atomo Nakazawa – Wataru Kuon

Natsuki Hanae – Ikki Niko

Nobunaga Shimazaki – Seishirō Nagi

OPERE RELATIVE

Manga

– Blue Lock

– Blue Lock: Episode Nagi

