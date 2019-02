A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Boogiepop wa Warawanai – (ブギーポップは笑わない)

Titolo internazionale: Boogiepop Phantom – Boogiepop Never Laughs – Boogiepop Doesn’t Laugh

Genere: serie tv – horror, mistero, psicologico, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2000

Tratto: serie di Light novel di Kouhei Kadono.

Director: Takashi Watanabe

Series Composition: Sadayuki Murai

Character design: Shigeyuki Suga

Studios: Madhouse

Titolo in Italia: Boogiepop Phantom

Anno di pubblicazione in Italia:

Censura: no

Edizione italiana: Edito nel 2004 in Dvd dalla casa editrice Dynit; in un unico Box contenente tutta la serie

Sigle:

Opening

“Yuudachi” by Shikao Suga

Ending

“Mirai Seiki Maruhi Club” by Kyoko

TRAMA

In una scuola superiore giapponese avvengono fatti insoliti, come l’improvvisa sparizione di alcuni ragazzi. Tra gli studenti si mormora sia opera di uno “shinigami” (dio della morte) di nome Boogiepop.

Quanto ci sarà di vero in questa leggenda metropolitana?

Ogni episodio è incentrato su personaggi diversi, che a volte hanno solo un breve coinvolgimento nei principali eventi della serie. Per questo motivo, molte scene sono viste due volte, da prospettive però diverse.

DOPPIATORI

Personaggi – Voce giapponese – Voce italiana

Moto Tonamura – Mamiko Noto – Letizia Scifoni

Hisashi Jonouchi – Shizuma Hodoshima – Davide Perino

Misuzu ‘Panulu’ Udo – Megumi Nasu – Ilaria Latini

Yasuko Suzuki – Yuka Watanabe – Domitilla D’Amico

Yoko Sasaoka – Saeko Chiba – Francesca Manicone

Megumi Toyama – Ami Hikasayama – Monica Vulcano

Nagi Kirima – Yuu Asakawa – Perla Liberatori

Toka Miyashita – Kaori Shimizu – Valentina Mari

Shinpei Kuroda – Wasei Chikada – Massimiliano Manfredi

Masami Saotome – Jun Fukuyama – Davide Chevalier

Minako Yurihara – Mayumi Asano – Laura Latini

Makiko Kisugi – Miki Itou – Pinella Dragani

Manaka – Sanae Kobayashi – Gemma Donati

Agente Morita – Hisao Egama – Angelo Nicotra

Agente Yamamoto – Soutarou Kobayashi – Massimo De Ambrosis

Kazuko Suema – Kyo Nagasawa – Irene Di Valmo

Sayoko Oikawa – Kei Kobayashi – Germana Savo

Mamoru Oikawa – Hiroyuki Yoshino – Corrado Conforti

Kishida – Wasei Chikada – Massimiliano Manfredi

Akane Kojima – Ayaka Saito – Laura Lenghi

Saki Yoshizawa – Fumiko Orikasa – Letizia Ciampa

Yoshiki – Takahiro Itou – Marco Baroni

Mayumi Kisaragi – Fumiko Ohsaka – Tiziana Avarista

Echoes – Taiki Matsuno – Francesco Bulckaen

Miyu Kisaragi – Tamie Kubota – Miranda Bonansea

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Boogiepop Series

Manga

– Boogiepop Doesn’t Laugh

– Boogiepop Dual – Losers’ Circus

– Boogie Pop at Dawn

– Boogiepop and Others VS Imaginator

Anime

– Boogiepop wa Warawanai serie tv (storia alternativa)

Live action

Boogiepop and Others – film

