A cura di TheBattlerGalu

SCHEDA

Titolo originale: 四月は君の嘘 – Shigatsu wa kimi no uso

Titolo internazionale: Your Lie in April

Genere: serie tv – shounen , commedia drammatica, sentimentale, romantico, musica

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 22 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 9 Ottobre 2014

Tratto: dal manga “Bugie D’Aprile” di Naoshi Arakawa

Director: Kyohei Ishiguro

Series Composition: Takao Yoshioka

Character design: Yukiko Aikei

Music: Masaru Yokoyama

Studios: A-1 Pictures

Titolo in Italia: Bugie d’aprile

Anno di pubblicazione in Italia: 2018

Trasmissione: disponibile sulla TV online Netflix (a pagamento) sottotitolata in italiano

Distributore: Netflix Italia

Sigle:

Prima Opening Hikaru nara (光るなら lett. “Se splenderai”) dei Goose house (ep. 1-11)

Prima Ending Kirameki (キラメキ lett. “Brillare”) dei wacci (ep. 1-11)

Seconda Opening Nanairo symphony (七色シンフォニー Nanairo shinfonī, lett. “Sinfonia di sette colori”) dei Coala Mode (ep. 11-22)

Seconda Ending Orange (オレンジ Orenji, lett. “Arancione”) dei 7!! (ep. 11-22)

Trailer

Trailer originale (sub eng)



TRAMA

Kōsei Arima è un giovane ragazzo, prodigio del pianoforte, che non riesce più a suonare dopo un’infanzia difficile culminata con la morte della pretenziosa madre, che gli faceva anche da maestro. Abbandonata la sua unica grande passione, il giovane vive la sua vita scolastica giorno per giorno.

Tsubaki e Watari, i suoi due migliori amici che conosce fin dall’infanzia, sono gli unici che egli riesce a tollerare, finché un giorno, l’incontro fatale con una ragazza, Kaori Miyazono, una violinista, non gli farà cambiare completamente la visione che ha del mondo, facendogli tornare poco a poco la passione per la musica.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Kōsei Arima – Natsuki Hanae

Kaori Miyazono – Risa Taneda

Tsubaki Sawabe – Ayane Sakura

Ryōta Watari – Ryōta Ōsaka

Takeshi Aiza – Yūki Kaji

Emi Igawa – Saori Hayami

Nagi Aiza – Ai Kayano

Saki Arima – Mamiko Noto

Hiroko Seto – Mie Sonozaki

Koharu Seto – Inori Minase

Saitō – Kazuyuki Okitsu

Nao Kashiwagi – Shizuka Ishigami

Takahiko Arima – Kenji Hamada

OPERE RELATIVE

Manga

– Bugie D’Aprile

Anime

– Shigatsu wa Kimi no Uso: Moments – oav

Live Action

– Shigatsu wa Kimi no Uso – film

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Bugie D’aprile” presente sul sito:

Altre opere di Kyohei Ishiguro presenti sul sito:

Occultic;Nine serie tv, anime

