anime – BOCCHI THE ROCK! – di Keiichiro Saito

SCHEDA

Titolo originale: Bocchi the Rock! – (ぼっち・ざ・ろっく!)

Titolo internazionale: Bocchi the Rock!

Genere: serie tv – commedia, musica, scolastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2022 – in corso

Rete tv giapponese: TOKYO MX

Trasmissione: domenica alle 00:00 (JST)

Tratto: dal manga “Bocchi the Rock!”

Director: Keiichiro Saito

Series Composition: Erika Yoshida

Script: Erika Yoshida

Character design: Kerorira

Music: Tomoki Kikuya

Studios: CloverWorks

In Italia: in visione, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Bocchi the Rock!

Distributore: Crunchyroll Italia.

Sigle:

Opening

“Seishun Complex” by Kessoku Band

Ending

“Distortion!!” by Kessoku Band

Trailer



TRAMA

Hitori “Bocchi-chan” Goto ama suonare la chitarra e vorrebbe formare una band, anche per fare amicizia… ma è così timida ed ansiosa che non è mai riuscita a chiedere a nessuno di cantare con lei.

Inizia il liceo con la speranza che le cose cambino, e l’incontro con la batterista Nijika Ijichi potrebbe finalmente realizzare il suo sogno!

DOPPIATORI

Yoshino Aoyama – Hitori Gotō

Ikumi Hasegawa – Ikuyo Kita

Saku Mizuno – Ryо̄ Yamada

Sayumi Suzushiro – Nijika Ijichi

