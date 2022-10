anime – URUSEI YATSURA (Lamù) – di Hideya Takahashi, Yasuhiro Kimura

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Urusei Yatsura – (うる星やつら)

Titolo internazionale: Urusei Yatsura (2022)

Genere: serie tv – azione, commedia, fantascienza, sentimentale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2022 – in corso

Rete tv giapponese: Fuji TV

Trasmissione: venerdì alle 00:55 (JST)

Tratto: dal manga “Lamù“.

Director: Hideya Takahashi, Yasuhiro Kimura

Series Director: Takahiro Kamei

Series Composition: Yuuko Kakihara

Script: Yuuko Kakihara

Character design: Naoyuki Asano

Music: Masaru Yokoyama

Studios: David Production

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dai fansub.

Sigle:

Opening

“Aiue” by MAISONdes feat. Minami, SAKURAmoti

Ending

“Tokyo Shandy Rendezvous” by MAISONdes feat. KAF, Tsumiki

Trailer



TRAMA

La serie riinizia la storia di Lamù da capo.

Moroboshi Ataru è un ragazzo che ha un grosso debole per il genere femminile, e crede di essere perseguitato dalla sfortuna. Prova è che viene scelto casualmente da degli alieni, che vogliono invadere la Terra, per una sfida. Se lui riuscirà a toccare le corna della loro rappresentante, la bella principessa Lamù, lasceranno la Terra; se no la invaderanno!

Ma per una serie di equivoci Lamù finisce per credere che Ataru la voglia sposare, così i due si ritrovano fidanzati. E lei sarà pronta a fulminarlo ogni volta che lui corteggerà qualche altra ragazza!

DOPPIATORI

Hiroshi Kamiya – Ataru Moroboshi

Sumire Uesaka – Lamù

Kana Hanazawa – Ran

Katsuyuki Konishi – Rei

Kenta Miyake – Onsen Mark

Maaya Uchida – Shinobu Miyake

Mamoru Miyano – Shūtarō Mendō

Marina Inoue – Ryōko Mendō

Miyuki Sawashiro – Sakura

Nana Mizuki – Princess Kurama

Saori Hayami – Oyuki

Shizuka Ishigami – Benten

Takahiro Sakurai – Tsubame Ozuno

Wataru Takagi – Cherry

OPERE RELATIVE

Manga

– Lamù – opera capostipite

Anime, Serie tv:

– Urusei Yatsura – Lamù – serie di 195 puntate

Anime, Film d’animazione:

1 – Lamù – Only You

2 – Lamù – Beautiful Dreamer

3 – Lamù – Remember My Love

4 – Lamù – Forever: La principessa nel ciliegio

5 – Lamù – Boy meets girl: Un ragazzo, una ragazza

6 – Lamù – Sei sempre il mio tesoruccio

Anime, O.A.V.

– Che cosa accadrà nel futuro di Lamù

– Gelati arrabbiati

– Fidanzati sulla spiaggia

– La guardia elettrica

– Ululo alla luna

– La capra ed il formaggio

– Prendimi il cuore

– Il terrore degli occhioni

– Appuntamento con un fantasma

– Il tea party di Ryoko

– Memorial album

– Corsa di nuoto ad ostacoli

