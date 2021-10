anime – PLATINUM END – di Hideya Takahashi

2 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Platinum End – (プラチナエンド)

Titolo internazionale: Platinum End

Genere: serie tv – azione, mistero, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso (previsti 24)

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 20221 – in corso

Rete tv giapponese: TBS

Trasmissione: venerdì alle 01:28 (JST)

Tratto: dal manga “Platinum End” di Tsugumi Oba, Takeshi Obata.

Director: Hideya Takahashi

Series Composition: Shinichi Inotsume

Character design: Kōji Ōdate

Music: Masahiro Tokuda

Studios: Signal.MD

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Platinum End

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Sense” by BAND-MAID

Ending

“Kōfuku-Ron” by singer Yuu Miyashita

Trailer



TRAMA

Dopo la morte dei genitori e vari maltrattamenti subiti da parte degli zii che lo hanno adottato, il giovane studente Mirai Kakehashi decide di farla finita. Ma mentre si getta nel vuoto, viene salvato dall’angelo Nasse, che dice di volerlo rendere felice e gli rende dei poteri soprannaturali.

Ma vuole anche che lui partecipi, con altre 12 persone, a una competizione che vedrà come premio finale la possibilità di diventare un nuovo Dio!

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Miyu Irino – Mirai Kakehashi

Yui Ogura – Nasse

Ai Kayano – Baret

Daisuke Hirakawa – Metroblue

Hikaru Midorikawa – Balta

Hiroyuki Yoshino – Metroyellow

Kaito Ishikawa – Kanade Uryū

Kaori Maeda – Mimi Yamada

Kikuko Inoue – Meyza

M.A.O – Saki Hanakago

Natsuki Hanae – Revel

Shiori Sugiura – Tomoyo Nakayama

Shōya Chiba – Mizukiyo Minamikawa

Tomoaki Maeno – Hajime Sokotani

Toshiyuki Morikawa – Nanato Mukaidō

