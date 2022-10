anime – AKIBA MAID WAR – di Soichi Masui

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Akiba Meido Sensou – (アキバ冥途戦争)

Significato: la parola “Meido” nel titolo è un gioco di parole, dove il kanji significa “inferi” ma è anche pronunciato come “cameriera”

Titolo internazionale: Akiba Maid War

Genere: serie tv – azione, commedia, parodia

Rating: adatto ad un pubblico adulto presenza di violenza

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2022 – in corso

Rete tv giapponese: Tokyo MX

Trasmissione: venerdì alle 00:00 (JST)

Tratto: storia originale

Director: Soichi Masui

Series Composition: Yoshihiro Hiki

Script: Saji Komori, Yoshihiro Hiki

Character design: Manabu Nii

Music: Yoshihiro Ike

Studios: P.A. Works

In Italia: in visione, sottotitolata in italiano, su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Akiba Maid War

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Maid Daikaiten” by all staff at Tontokoton

Ending

“Meido no Komoriuta” by Ranko Mannen CV Rina Satō

Trailer



TRAMA

Nella primavera del 1999, la giovane Wahira Nagomi arriva a Tokyo nel quartiere di Akihabara. Va a lavorare come cameriera al “Ton Tokoton”, un Maid Cafè (locale in cui si possono consumare cibi e bevande presentate con una grande cura, e servite da cameriere in abiti particolari, in genere vestite da governanti con pizzi e merletti).

Questi tipi di bar stanno diventando molto popolari, c’è una grande concorrenza che sfocia spesso in una vera e propria guerra… combattuta non solo a colpi di volantini, ma anche con vere e proprie armi!

DOPPIATORI

Reina Kondo – Nagomi Wahira

Rina Satou – Ranko Mannen

Ayahi Takagaki – Cafe Manager

Minami Tanaka – Yumechi

Tomoyo Kurosawa – Shiipon

