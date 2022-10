anime – POP TEAM EPIC 2 (Poputepipikku 2) – di Jun Aoki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Pop Team Epic 2 – (Poputepipikku 2 – ポプテピピック 2)

Titolo internazionale: Pop Team Epic Season 2

Genere: serie tv – comico, parodia, surreale

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2022 – in corso

Tratto: dal manga 4koma “Pop Team Epic” di Bkub Okawa

Director: Jun Aoki

Series Composition: Jun Aoki

Music: Gin (Busted Rose)

Studios: Kamikaze Douga, Space Neko Company

In Italia: in visione, sottotitolata in italiano, su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Pop Team Epic

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

opening

“POP TEAM EPIC” by Sumire Uesaka

Trailer



TRAMA

Continuano le folle avventure di due studentesse, la piccola Popuko e la più alta Pipimi, che fanno anche da parodia a varie opere. Assurdità intervallate dalle vicende, in live action, dell’attore Shouta Aoi, che in uno spettacolo in stile Kamen Rider, deve combattere un gemello malvagio!

