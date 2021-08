manga – FOOD WARS: L’ETOILE (Shokugeki no Souma: L’etoile) – di Taki Asatoki, Michiko Ito

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Shokugeki no Souma: L’etoile – (食戟のソーマ L’etoile―エトワール―)

Titolo internazionale: Food Wars: Etoile

Autori: Disegni di Taki Asatoki, Storia di Michiko Ito

Genere: combattimenti, cucina, ecchi

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2015

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shounen Jump Plus

Volumi: 8 (concluso)

Titolo in Italia: Food Wars: L’étoile

Anno di pubblicazione in Italia: 2021 – in corso

Casa Editrice italiana: Goen

edizione a 5,95 €

Traduzione:

Volumi: 2 (in corso)

TRAMA

Spin-off di “Food Wars” ma con due diversi autori rispetto all’opera originale.

Il protagonista è Kojiro Shinomiya, detto “il mago delle verdure”; e la serie si concentra sia sulla sua vita dopo essersi diplomato alla Tōtsuki Culinary Academy, sia sugli eventi dopo l’arco del campo di addestramento con Megumi e Soma.

OPERE RELATIVE

Manga

– Food Wars (Shokugeki no Soma) – opera capostipite

Serie tv

1- Food Wars (Shokugeki no Soma)

2- Food Wars 2 (Shokugeki no Souma: Ni no Sara)

3- Food Wars 3 (Shokugeki no Souma: San no Sara)

4- Foos Wars 4 (Shokugeki no Souma: San no Sara – Toutsuki Ressha-hen)

Oav/Special

– Shokugeki no Souma: Ni no Sara OVA

Light Novel

– Food Wars: à la Carte

– Food Wars: Fratelli Aldini

