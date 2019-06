manga – DUMBBELL NAN KILO MOTERU? (How Many Kilograms are the Dumbbells You Lift?) – di Yabako Sandrovich, Maam

A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Dumbbell Nan Kilo Moteru? (scritto anche come “Danberu nan kiro moteru?”) – (ダンベル何キロ持てる?)

Titolo internazionale: How Many Kilograms are the Dumbbells You Lift?

Autori: storia di Yabako Sandrovich, disegni di Maam

Genere: shounen – commedia, ecchi, sport

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 201 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Ura Sunday

Volumi: 7 (in corso)

In Italia: inedito

TRAMA

Sakura Ibiki è una ragazza di 17 anni che ama mangiare. Quando si rende conto che i vestiti le vanno sempre più stretti, decide di iscriversi ad una palestra, per fare sport e non essere costretta a mettersi a dieta ferrea.

Ne sceglie una vicina, dove per caso incontra una compagna di classe, Akemi, che è lì perchè oltre a voler stare in forma, è fissata con gli uomini muscolosi. Sakura vorrebbe quasi andarsene, quando conosce il personal trainer, un bel ragazzo di cui si innamora subito. Comincia così un duro allenamento in palestra, dove però ci sono anche degli atleti decisamente stravaganti.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– Dumbbell Nan Kilo Moteru? – serie tv

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.