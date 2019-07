manga – IL CONVENTO DEI DANNATI (Hengoku no Schwester) – di Minoru Takeyoshi

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Hengoku no Schwester – (辺獄のシュヴェスタ)

Titolo internazionale: Le couvent des damnées

Autore: Minoru Takeyoshi

Genere: seinen – drammatico, storico

Rating: adatto ad un solo pubblico adulto per la presenza di violenza

Anno di pubblicazione in Giappone: 2015 – 2017

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Gekkan! Spirits

Volumi: 6 (concluso)

Titolo in Italia: Il convento dei dannati

Anno di pubblicazione in Italia: 2019 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 6,50 €

Traduzione: Matteo Cremaschi

Volumi: 3 (in corso)

TRAMA

Nella Germania dei giorni nostri, viene trovata nel fiume Reno una “vergine di ferro”, uno strumento terribile di tortura simile ad una grande statua, con l’aspetto di una madonna, ma l’interno pieno di lame che trafiggevano chiunque vi si fosse chiuso. Questa vergine però è insolita, con una placca commemorativa, e la testa della statua con un occhio solo…

Anno 1542. Ella è una bambina scaltra e intelligente, che però spaventa i genitori che, sotto consiglio di una religiosa, decidono di venderla. Riuscita a fuggire, la piccola viene adottata da Angelika, una donna che è una brava guaritrice, ma che viene anche spesso additata come strega.

Ancora una volta poi Ella perde la sua famiglia, e viene rinchiusa in un convento dove delle suore, con tutti i mezzi possibili, cercano di portare sulla “retta via” le figlie delle streghe. Invece di diventare docile e ubbidiente, Ella comincia a pianificare la sua vendetta…

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.