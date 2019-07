manga – STEINS;GATE – di Yomi Sarachi

A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Steins;Gate – (シュタインズ・ゲート)

Titolo internazionale: Steins;Gate

Autore: Yomi Sarachi

Genere: seinen – fantascienza, thriller, mistero, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2009

Casa Editrice giapponese: Media Factory

Rivista: Comic Alive

Tratto: dalla serie tv “Steins;Gate“, a sua volta tratta dall’omonima visual novel

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: Steins;Gate

Anno di pubblicazione in Italia: 2019

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, 6,00 €

Volumi: 3 (concluso) – disponibile anche un box con tutta la serie

TRAMA

Rintaro Okabe è un giovane scienziato con una fervida immaginazione e teorie del complotto, che lui giustifica con il suo alias Kyoma Hooin. Un giorno, andando insieme all’amica Mayuri ad una conferenza sui viaggi del tempo, incontra la talentuosa scienziata Kurisu Makise che umilia Okabe a un dibattito sui viaggi del tempo.

Poco dopo lo stesso Rontarò troverà il corpo della scienziata in un lago di sangue e nel panico chiedendo aiuto a Daru ma a sorpresa si ritroverà catapultato fuori dal palazzo della radio e con Kurisu Makise ancora viva!!

Incuriosito dalla cosa il giovane scoprirà che la sua Mail è stata ricevuta una settimana prima e che uno strano satellite si è schiantato nel palazzo dove si trovavano lui e Mayuri…

Incuriosito da questa serie di eventi Okabe e Daru inizieranno a a fare esperimenti con un forno a microonde capace di trasformare una banana in gelatina esperimento a cui poi si unirà come membro del Laboratorio anche la stessa Kuriso chiamata da Okabe Christina..

Cosa è successo e come ha fatto la storia a cambiare? centra il satellite schiantato nella torre? e cosa è lo Steins;Gate?

E’ l’inizio di una ricerca che diventerà ben più grande di ognuno di loro…

OPERE RELATIVE

Visual Novel

– Steins;Gate [opera principale dal quale è nata la saga]

– Steins;Gate 0 [storia alternativa]

– Chaos;Head [spinoff]

– Robotics;Notes [spinoff]

Light Novel

– Steins;Gate The Distant Valhalla [storia alternativa]

– Steins;Gate Chouyoku no Divergence: Reverse [adattamento degli episodi 1-6 dell’anime con protagonista Kurisu]

Anime

– Steins;Gate [serie tv, trasposizione animata della visual novel]

– Steins;Gate 0 [serie tv, trasposizione animata della omonima visual novel]

– Steins;Gate: Poriomania egoistica [OVA 1 episodio, sequel serie tv]

– Steins;Gate: Valentino del polimorfismo cristallino [OVA 1 episodio, special serie tv]

– Steins;Gate 23ß: Kyoukaimenjou no Missing Link [OVA 1 episodio, prequel dello 0]

– Steins;Gate [film animato, sequel serie tv, con il finale della saga]

Inoltre le vicende dovrebbero svolgersi nello stesso universo delle serie tv (anche se ogni opera è a sé stante, e con personaggi diversi)

– ChäoS;HEAd

– Robotics;Notes

– ChäoS;Child

– Occultic;Nine

Manga

– Steins;Gate: Boukan no Rebellion [spin-off]

– Steins;Gate Onshuu no Brownian Motion [prequel su Mr.Brown]

– Steins;Gate Shijou Saikyou no Slight Fever [spin-off con protagonista Kurisu]

– Steins,Gate – Hiyoku Renri no Sweets Honey [spin-off]

– Steins;Gate – Aishin Meizu no Babel [storia alternativa]

