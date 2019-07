manga – GHOST INN: LA LOCANDA DI YUNA (Yuragi-sou no Yuuna-san) – di Tadahiro Miura

A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Yuragi-sou no Yuuna-san – (ゆらぎ荘の幽奈さん)

Traduzione letterale: “Yuna della locanda Yuragi”

Titolo internazionale: Yuuna and the Haunted Hot Springs

Autore: Tadahiro Miura

Genere: shounen – ecchi, harem, sentimentale, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2016 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Shounen Jump

Volumi: 16 (in corso)

Titolo in Italia: Ghost Inn: La Locanda di Yuna

Anno di pubblicazione in Italia: dicembre 2017 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

4,50 € al numero

Volumi: 10 (in corso)

TRAMA

La locanda Yuragi una volta era un lussuoso albergo termale, ma da anni è in crisi a causa dell’infestazione di un fastidioso fantasma e dai suoi incredibili quanto fastidiosi poteri Poltergeist.

Saputa della sua esistenza, lo studente Kogarashi Fuyozora, in cerca di vendetta per quanto subito dagli spiriti, deciderà di esorcizzare la locanda e avere cosi la ricompensa di vitto e alloggio gratis per tutta la vita!

Arrivato alla locanda il ragazzo incontrerà il singolare quanto sexy staff dello stabile e sopratutto Yuna, lo spettro che infesta il centro termale; ma c’è un problema: si tratta di una ragazza e per di più davvero carina!

Riuscirà il giovane esorcista a compiere la sua missione?

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– Yuragi-sou no Yuuna-san serie tv

RECENSIONI

