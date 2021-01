light novel – A RETURNER’S MAGIC SHOULD BE SPECIAL – di So-nan Yook

Vota! [Totale: 1 Media: 4 ] Devi fare il login per votare

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: Gwihwanjaui Mabeob-eun Teugbyeolhaeya Habnida – (귀환자의 마법은 특별해야 합니다)

Titolo internazionale: A Returner’s Magic Should Be Special

Autore: So-nan Yook

Illustrazioni: Orka

Genere: light novel – avventura, azione, fantasy, harem, scolastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2016 – in corso

Paese: Corea Del Sud

Casa editrice: Seed Novel

Volumi: 8 (in corso)

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in lingua inglese da Wuxia.

TRAMA

Il Labirinto Oscuro, la più grande catastrofe che vede Desir Arman al suo interno, uno degli ultimi uomini rimasti sulla Terra. Un giorno però si risveglia… nel passato?

Tornato a quando frequentava un’accademia di magia, Desir ha pochi anni per impedire la catastrofe.

OPERE RELATIVE

– A Returner’s Magic Should Be Special – adattamento manhwa (in corso)

