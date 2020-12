libro – FINCHE’ IL CAFFE’ E’ CALDO (Coffe Ga Samenai Uchini) – di Toshikazu Kawaguchi

Vota! [Totale: 1 Media: 4 ] Devi fare il login per votare

Scheda a cura di Maikochan

SCHEDA

Titolo originale: Coffe Ga Samenai Uchini – (コーヒーが冷めないうちに)

Autore: Toshikazu Kawaguchi

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

Anno di pubblicazione: 2015

Paese: Giappone

Titolo in Italia: Finché il caffè è caldo

Anno di pubblicazione in Italia: 2020

Casa editrice: Garzanti

Traduzione: Claudia Marseguerra

Pagine: 177

Prezzo di copertina: € 16,00

TRAMA

Avere una seconda chance, il sogno di tutti noi. Lo sapevate che in Giappone è possibile? Esiste una caffetteria molto speciale. Grazie ad un caffè è possibile tornare indietro nel tempo…

In questo libro si intrecciano 4 storie di 4 persone diverse, disposte a tutto pur di poter cambiare il loro destino. Ma, come tutte le cose, ha un prezzo: bisogna finire una tazza di caffè prima che si sia raffreddata del tutto.

COPERTINE clicca per ingrandire

CURIOSITÀ ‘

In Giappone è diventato un caso editoriale. Ha venduto oltre un milione di copie, conquistando tutto il mondo e le classifiche europee a pochi giorni dall’uscita.

L’autore, con questo romanzo, ha vinto il “Suginami Drama Festival”.

RECENSIONI