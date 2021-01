light novel – BEWARE OF THE BROTHERS! – di Plutus

Vota! [Totale: 1 Media: 4 ] Devi fare il login per votare

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: Geu Oppadeul-eul Josimhae! – (그 오빠들을 조심해!)

Titolo internazionale: Beware of the Brothers! – Beware of the Oppas!

Autore: Plutus

Illustrazioni: Spoon

Genere: light novel – commedia, fantasy, reverse-harem, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2017

Paese: Corea Del Sud

Casa editrice: Kakao

Volumi: 2 (concluso)

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in lingua inglese da Piooky.

TRAMA

Hari, nata umile, è cresciuta nobile perché adottata dal duca Ernest. Hari era rimasta sola dopo la morte di sua madre, mentre il duca provava ancora un vuoto per l’improvvisa dipartita di sua figlia.

Ma i suoi tre fratellastri non gli hanno mai reso la vita facile, e ormai lei sta perdendo la pazienza…

OPERE RELATIVE

– Beware of the Brothers! – adattamento manhwa

