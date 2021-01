light novel – HITSUGI NO CHAIKA – di Ichiro Sakaki

Vota! [Totale: 1 Media: 4 ] Devi fare il login per votare

SCHEDA

Titolo originale: Hitsugi no Chaika – (Hitsugime no Chaika) – (棺姫のチャイカ)

Titolo internazionale: Chaika: The Coffin Princess

Autore: Ichirō Sakaki

Illustrazioni: Namaniku ATK

Genere: light novel – avventura, azione, commedia, fantastico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2010

Paese: Giappone

Casa editrice: Kadokawa Shoten

Volumi: 12 (concluso)

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in lingua inglese dal gruppo Nanodesu.

TRAMA

Toru Akura: pigro, svogliato e disoccupato. Proprio nel giorno in cui si fa convincere da sua sorella nel cercare un lavoro, succede di tutto… Chi è quella strana ragazza che gira con una bara sulle spalle?

