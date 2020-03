manga – DEAD COMPANY – di Yoshiki Tonogai

A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Dead Company -(ダウト)

Titolo internazionale: Dead Company

Autore: Yoshiki Tonogai

Genere: drammatico, horror, mistero, psicologico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo (e poco impressionabile)

Anno di pubblicazione in Giappone: 2019 – in corso

Casa Editrice giapponese: Square Enix

Rivista: Comic Boost

Volumi: 2 (in corso)

Nota: mentre i precedenti manga della saga sono stati pubblicati su una rivista shounen (Shounen Gangan), questo è pubblicato su una seinen (Comic Boost )

In Italia: inedito

TRAMA

Ryosuke è stato l’unico sopravvissuto di un misterioso massacro, in cui un uomo con una grossa maschera da coniglio ha accoltellato diverse persone. Dopo tre anni è ancora traumatizzato da quell’evento; ma grazie proprio a quello shock viene assunto dalla “Dead Company”, ditta specializzata nella produzione di videogiochi di sopravvivenza, che vuole solo dipendenti che abbiano vissuto un’esperienza fuori da comune.

Inizialmente Ryosuke si trova bene: l’ambiente è rilassato, i colleghi simpatici, e le sue idee vengono ben accettate. Ma c’è qualcosa di strano e inquietante nel videogioco a cui sta lavorando…

OPERE RELATIVE

Manga

– Doubt – prequel/spinoff

– Judge – prequel/spinoff

– Secret – prequel/spinoff

Live action

– Judge – film

