manga – A CRUEL GOD REIGNS (Zankoku na Kami ga Shihaisuru) – di Moto Hagio

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di YuiHimawari.

SCHEDA

Titolo originale: Zankoku na Kami ga Shihaisuru

Titolo internazionale: After us, Savage God – A Cruel God Reigns in Heaven

Autrice: Moto Hagio

Genere: drammatico, psicologico, sentimentale, tragico

Target: josei

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 1992 – 2001

Casa Editrice giapponese: Shougakukan

Rivista: Petit Flower

Volumi: 17 (concluso)

Titolo in Italia: A Cruel God Reigns

Anno di pubblicazione in Italia: 2023 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

edizione grande, con sovracopertina, a 14,00 €

Traduzione:

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

A Boston vive Jeremy, uno studente inglese di quindici anni, con la madre Sandra. La sua vita tranquilla e felice – divisa tra scuola, amici e la fidanzata – cambia in peggio quando la donna si innamora di un ricco vedovo inglese di nome Greg, e in breve i due si fidanzano. Ma l’uomo è in realtà un spregevole sadico, che ha messo gli occhi su Jeremy: grazie a ricatti e facendo leva su sensi di colpa, arriva ad abusare del ragazzino. Mesi di umiliazioni e violenze portano Jeremy a cambiare totalmente carattere, ed a meditare l’omicidio del patrigno per liberarsi, ma le cose non vanno come sperato. Questo l’inizio di una lunga e dolorosa vicenda.

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Moto Hagio presenti sul sito:

RECENSIONI