manga – KATEKYO! – di Yuu Moegi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di YuiHimawari.

SCHEDA

Titolo originale: Katekyo! – (カテキョ!)

Titolo internazionale: Private Teacher! – Home Tutor!

Autrice: Yuu Moegi

Genere: commedia, sentimentale

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2009 – 2012

Casa Editrice giapponese: Core Magazine

Rivista: Drap

Volumi: 4 (concluso)

Titolo in Italia: Katekyo!

Anno di pubblicazione in Italia: 2023 – in corso

Casa Editrice italiana: Magic Press

edizione con sovracopertina, a 6,90 €

Traduzione:

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

Rintarou Noe è uno studente delle superiori che ha come insegnante privato, che gli dà delle ripetizioni, il bel Kaede Sumizome, poco più grande di lui. Ogni volta che lo vede gli batte il cuore, cosa vorrà mai dire? Peccato che Kaede abbia un carattere un po’ sadico, e si diverta a stuzzicare e a mettere in imbarazzo il suo studente.

Quindi Rintarou decide che il modo migliore per farlo smettere è fallire di proposito un test… ma le cose prendono poi una piega del tutto inaspettata!

In fondo ai volumi, anche delle storie secondarie con altri personaggi.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI