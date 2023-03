manga – LA RAGAZZA SCOMPARSA (Sousakusha) – di Jiro Taniguchi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Sousakusha – (捜索者)

Titolo internazionale: The Quest for the Missing Girl – The Seeker

Autore: Jiro Taniguchi

Genere: drammatico, mistero, noir

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1999 (ristampato nel 2016 in una nuova edizione)

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Big Comic

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: La ragazza scomparsa

Anno di pubblicazione in Italia: 2008 (ristampato nel 2009)

Casa Editrice italiana: Coconino Press

edizione grande, a 19,00 €

Traduzione:

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Shiga è un uomo solitario, che vive in un rifugio sulle Alpi giapponesi. Ma un giorno deve lasciare le sue adorate montagne per cercare Megumi, la figlia del suo migliore amico morto anni prima, su richiesta della madre della ragazza. Le tracce di Megumi si perdono a Shibuya, vivace quartiere di Tokyo, dove la ragazza si è recata dopo scuola invece di tornare a casa.

Spinto dai sensi di colpa per alcune questioni passate, Shiga si mette ad investigare… ma la metropoli si rivelerà essere un terreno molto più ostile e pericoloso delle montagne.

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Jiro Taniguchi presenti sul sito:

RECENSIONI