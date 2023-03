manga – UNCASSANDRA – di Goro Hifumishi, Gumi Amaji

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: UnCassandra – (アンカサンドラ)

Significato: “non credere a Cassandra” – Cassandra è una figura della mitologia greca, una sacerdotessa che prediceva il futuro esattamente, ma condannata a non essere mai creduta.

Titolo internazionale: Ann Cassandra

Autori: Goro Hifumishi (storia), Gumi Amaji (disegni)

Genere: azione, scolastico, sopramnnaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2008

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Shounen Rival

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: UnCassandra

Anno di pubblicazione in Italia: 2010

Casa Editrice italiana: GP

edizione economica, a 3,90 €

Traduzione:

Volumi: 2 (concluso)

TRAMA

Nanaki Bekku è una ragazza che si trasferisce a Tokyo per frequentare il liceo, e iniziare una nuova vita lontana da casa. Ma le cose si complicano quando conosce il suo vicino di banco, Banjo Kizaki, occhialuto diciassettenne, ripetente, e a detta di tutti inseguito dalla jella, visto che appare sempre al centro di piccole e grandi disgrazie.

Ma la realtà è esattamente il contrario: non sono le sfortune a perseguitare Banjo, ma piuttosto lui ad inseguirle. Grazie ad un quadernetto delle profezie in cui sono annotate centinaia di disgrazie; tra cui la predizione che lui, Banjo, morirà all’età di venti anni. Per niente intenzionato ad arrendersi a questo destino, il ragazzo ha preso la decisione di distruggere una dietro l’altra le profezie di morte utilizzando ogni mezzo a sua disposizione!

