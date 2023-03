manga – DUDS HUNT – di Tetsuya Tsutsui

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Duds Hunt – (ダズハント)

Titolo internazionale: Duds Hunt

Autore: Tetsuya Tsutsui

Genere: azione, drammatico, piscologico, gioco mortale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2005

Casa Editrice giapponese: Square Enix

Rivista: Young GanGan

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Duds Hunt

Casa Editrice italiana:

– prima edizione del 2004, della JPop, a 5,90 €

– seconda edizione del 2008, della Mondadori, a 9,80 €, con il titolo “La caccia (Duds Hunt)”

– terza edizione del 2019, della Jpop, con nuova traduzione, a 6,90 €

Traduzione:

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Nakanishi è un giovane ex detenuto che ha trovato lavoro in un’assicurazione, ma il suo capo lo umilia e lui si sente costantemente sotto pressione. Per sfogarsi delle delusioni della vita quotidiana, su consiglio di un anonimo sul web, si iscrive ad un gioco: “Duds Hunt”, che ha come scopo il sottrarre agli avversari un pad. Chi ci riesce vince 100.000 Yen per ogni pad sottratto, e ogni mezzo è lecito per riuscirci, anche la violenza.

In breve tempo Nakanishi diventa così bravo da non essere più soddisfatto nemmeno da questo gioco. Gli viene così proposto di passare allo step successivo: più violenza, più soldi ma più rischio… non ci sono più limiti.

LINK inerenti alla serie

RECENSIONI