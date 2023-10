manga – PROPHECY – di Tetsuya Tsutsui

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Yokokuhan – Prophecy – (予告犯)

Titolo internazionale: Prophecy

Autore: Tetsuya Tsutsui

Genere: azione, drammatico, mistero, thriller

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2011 – 2013

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Jump Kai

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: Prophecy

Casa Editrice italiana: JPop

– prima edizione del 2013

– seconda edizione “Prophecy – Nuova Edizione” del 2019 a 6,90 €, disponibile anche in Box

Traduzione:

Volumi: 3 (concluso)

TRAMA

La sezione anti-cybercriminalità della polizia giapponese è messa in difficoltà da un giustiziere, che si fa chiamare “Paperboy”. L’uomo, con la testa coperta da fogli di giornale, è diventato famoso pubblicando video in cui annuncia che sta per accadere qualcosa di brutto a determinate persone che si sono comportate in modo scorretto. E puntualmente, le sue profezie di punizione si avverano sempre il giorno dopo… in modo violento.

Paperboy prende di mira solo chi si macchia di crimini, per questo molte persone lo inneggiano come eroe e lo difendono. Ma la tenente Yoshino è intenzionata ad arrestarlo, a tutti i costi.

OPERE RELATIVE

Manga

– Yokokuhan: The Copycat – spinoff

Live action

– Yokokuhan – film

– Yokokuhan: The Pain – telefilm

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Tetsuya Tsutsui presenti sul sito:

Duds Hunt manga

Reset manga

