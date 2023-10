manga – LA PRINCIPESSA SACRIFICALE E IL RE DELLE BESTIE – di Yu Tomofuji

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Niehime to Kemono no Ou – (贄姫と獣の王)

Titolo internazionale: Sacrificial Princess and the King of Beasts

Autrice: Yu Tomofuji

Genere: drammatico, fantasy, sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2015 – 2020

Casa Editrice giapponese: Hakusensha

Rivista: Hana to Yume

Volumi: 15 (concluso)

Titolo in Italia: La principessa sacrificale e il re delle bestie

Anno di pubblicazione in Italia: 2021 – in corso

Casa Editrice italiana: Magic Press

edizione con sovracopertina a 6,50 €

Traduzione: Francesco Alfonsetti

Volumi: 13 (in corso)

TRAMA

Un regno confina con una terra coperta da una nube nauseabonda, dove vivono mostri che una volta mangiavano le persone; ma ora le due parti sono giunte ad un compromesso. Ogni anno gli umani mandano una persona come sacrificio che viene divorato da Re delle Bestie, e in cambio i demoni non attaccano le genti.

La giovane Sariphi è la prossima vittima ma, al contrario di come ci si aspetterebbe, non ha paura del suo destino, e anzi affronta il Re con calma e coraggio. Sapeva da tempo che sarebbe stata destinata al sacrificio e si è rassegnata a questo destino, felice che la sua vita e la sua morte possano avere un significato.

Ma la notte in cui dovrebbe essere divorata, Sariphi scopre che il Re è per metà umano, e che non ha mai ucciso nessuno, anzi ha fatto sempre segretamente scappare i vari sacrifici. Ma la ragazza decide di non andarsene e di restagli accanto. Attratto da lei, il Re decide di lasciarla stare con lui, con la scusa che un giorno diventerà sua sposa e aiuterà a colmare il divario tra gli umani e le bestie.

