manga – PERFECT WORLD – di Rie Aruga

SCHEDA

Titolo originale: Perfect World – (パーフェクトワールド)

Titolo internazionale: Perfect World

Autrice: Rie Aruga

Genere: drammatico, sentimentale, slice of life

Target: josei

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2014 – 2021

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Kiss

Volumi: 12 (concluso)

Titolo in Italia: Perfect World

Anno di pubblicazione in Italia: 2019 – 2021

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione semplice, a 4,90 €

Traduzione: Alice Settembrini

Volumi: 12 (concluso)

TRAMA

Tsugumi alle superiori era innamorata di Itsuki, non erano nella stessa classe ma si incontravano spesso in biblioteca e nei corridoi. Ma proprio quando lei stava per dichiararsi, lui cominciò ad uscire con un’altra ragazza, così pian piano i due si allontanarono.

Oggi Tsugumi ha 26 anni e lavora come designer di interni. Durante una cena con dei colleghi rincontra proprio Itsuki, e il cuore comincia di nuovo a batterle forte come quando era una ragazzina. Ma al momento dei saluti scopre che lui ora è su una sedia a rotelle, per colpa di un incidente stradale.

Inizialmente questo la turba, ma poi decide comunque di riallacciare i rapporti con lui, ma Itsuki dopo l’incidente ha deciso di rinunciare per sempre all’amore.

