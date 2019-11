manga – WORLD’S END HAREM (Shuumatsu no Harem) – di Link, Kotaro Shono

A cura di Han e M.

SCHEDA

Titolo originale: Shuumatsu no Harem – (終末のハーレム)

Titolo internazionale: World’s End Harem

Autori: Storia di LINK, Disegni di Kotaro Shōno

Genere: ecchi, fantascienza, harem, sentimentale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo presenza di parecchio nudo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2016 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shounen Jump +

Volumi: 9 (in corso)

Titolo in Italia: World’s End Harem

Anno di pubblicazione in Italia: 2019 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 6,50 €

Traduzione: M. Cremaschi

Volumi: 3 (in corso)

TRAMA

Siamo in un prossimo futuro. Reito Mizuhara si era fatto ibernare, nella speranza che nel futuro ci fosse una cura alla malattia che lo affliggeva. Quando si risveglia, scopre che una misteriosa epidemia ha nel frattempo ucciso gran parte della popolazione maschile. Così ora i maschi sono una “risorsa” preziosa, e molte donne farebbero di tutto per rimanere incinte.

Ma invece di approfittare della situazione per avere più avventure “piccanti” possibile, Reito vorrebbe solo trovare la ragazza di cui era innamorato, a cui aveva promesso di rivedersi un giorno.

OPERE RELATIVE

Manga

– Shuumatsu no Harem: Fantasia

Light Novel

– Shuumatsu no Harem

RECENSIONI

