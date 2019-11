manga – DARWIN’S GAME – di FLIPFLOPs

A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Darwin’s Game – ( ダーウィンズゲーム)

Titolo internazionale: Darwin’s Game

Autore: FLIPFLOPs

Genere: azione, drammatico, ecchi, mistero, fantascienza, survival

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto presenza di splatter

Anno di pubblicazione in Giappone: 2012 – in corso

Casa Editrice giapponese: Akita Shoten

Rivista: Bessatsu Shounen Champion

Volumi: 18 (in corso)

Titolo in Italia: Darwin’s Game

Anno di pubblicazione in Italia: 2017 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione a 4,50 €

Volumi: 16 (in corso)

TRAMA

Sudo Kaname è uno studente che viene coinvolto, senza volerlo, in uno strano gioco, che si svolge grazie ad un app per cellulare chiamata “Darwin’s Game”. Gli sfidanti devono combattere tra di loro, per ricevere dei punti. Peccato che le sfide non sono virtuali, ma reali! E per vincere devi uccidere sul serio il tuo avversario.

Ora Kaname dovrà vedersela con regole assurde, strani poteri e folli partecipanti. Tra costoro c’è Shuka, una bella ragazza molto avanti nel gioco, che stranamente si interessata a lui.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– Darwin’s Game – serie tv

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.