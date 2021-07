manga – ZOMBIE 100 – di Haro Aso, Kotaro Takata

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Zombie 100 ~Zombie ni Naru Made ni Shitai 100 no Koto~ – (ゾン100~ゾンビになるまでにしたい100のこと~)

Titolo internazionale: Zombie 100 – 100 Things I Want to do Before I Become a Zombie – Zombie 100 Bucket List of the Dead

Autore: Storia di Haro Aso, Disegni di Kotaro Takata

Genere: black humor, avventura, azione, horror

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2018 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Sunday GX

Volumi: 8 (in corso)

Titolo in Italia: Zombie 100 – cento cose da fare prima di non morire

Anno di pubblicazione in Italia: 2021 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina a 5,90 €

Traduzione: Matteo Cremaschi

Volumi: 3 (in corso)

TRAMA

Akira Tendo è sfruttato senza pietà nella ditta in cui lavora: con nottate di seguito passate in ufficio, maltrattamenti dal capo, zero ferie e tempo libero, tanto che ha rinunciato del tutto allo sport che gli piaceva. Sempre più depresso, mentre guarda alla tv un film con gli zombie, pensa che un’apocalisse non è nulla in confronto all’inferno dell’ufficio…

E la mattina dopo, si ritrova proprio con la città invasa dagli zombie! Per niente spaventato Akira è super felice: adesso è libero! Pieno di entusiasmo, stila anche una lista di cento cose che vuole fare. Poco importa se ad ogni angolo spunta fuori un mostro che vuole divorarlo… Ce la farà?

