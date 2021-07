manga – HANAKO KUN, I SETTE MISTERI DELL’ACCADEMIA KAMOME (Jibaku Shounen Hanako-kun) – di AidaIro

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Jibaku Shounen Hanako-kun – (地縛少年 花子くん)

Titolo internazionale: Toilet-bound Hanako-kun

Autore: AidaIro

Genere: scolastico, sentimentale, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2015 – in corso

Casa Editrice giapponese: Square Enix

Rivista: GFantasy

Volumi: 15 (in corso)

Titolo in Italia: Hanako kun – I sette misteri dell’Accademia Kamome

Anno di pubblicazione in Italia: 2020 – in corso

Casa Editrice italiana: Jpop

edizione con sovraccoperta a 5,90 €

Traduzione: Davide Campari

Volumi: 9 (in corso)

TRAMA

L’Accademia Kamome ha ben sette misteri: l’ultimo racconta che nel bagno femminile del secondo piano, nell’ala più vecchia della scuola, ci sia un fantasma chiamato Hanako che è capace di esaudire qualsiasi desiderio.

Nene Yashiro è innamorata di un suo compagno ma non ha il coraggio di dichiararsi, così cerca l’aiuto di Hanako. Ma le cose non vanno come la ragazza aveva sperato, che si ritrova invece nei guai…

OPERE RELATIVE

Anime

– Jibaku Shounen Hanako-kun – serie tv

