manga – BIANCANEVE E I SETTE PRIGIONIERI – di Kuroko Yabuguchi

SCHEDA

Titolo originale: Shirayukihime to 7-nin no Shuujin – (白雪姫と7人の囚人)

Titolo internazionale: Snow White and Seven Dwarfs

Autore: Kuroko Yabuguchi

Genere: azione, sentimentale, soprannaturale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2012

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Young Jump

Tratto: rivisitazione della favola di Biancaneve e i 7 nani

Volumi: 5 (concluso)

Titolo in Italia: Biancaneve e i sette prigionieri

Anno di pubblicazione in Italia: 2020

Casa Editrice italiana: Goen

edizione con sovracopertina a 5,95 euro

Traduzione: Ginevra Morelle

Volumi: 5 (concluso)

TRAMA

Shakudou Takeru si risveglia dopo due anni e trova una Tokyo completamente diversa: distrutta da meteoriti ed occupata militarmente, con modi violenti verso la cittadinanza. Ma anche lui è cambiato, il suo braccio destro ora emette calore e vapore. Grazie a questa capacità viene notato dal governo centrale presieduto da una “strega cattiva”, ma c’è anche una “Biancaneve” che cerca sette persone che l’aiutino a liberare la città.

