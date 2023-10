manga – WOTAKOI: LOVE IS HARD FOR OTAKU – di Fujita

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Anne.

SCHEDA

Titolo originale: Wotaku ni Koi wa Muzukashii – (ヲタクに恋は難しい)

Titolo internazionale: It’s Difficult to Love an Otaku – Wotakoi: Love Is Hard for Otaku

Autrice: Fujita

Genere: commedia, sentimentale

Target: josei

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2014 – 2021

Casa Editrice giapponese: Ichijinsha

Rivista: Comic Pool

Volumi: 11 (concluso)

Titolo in Italia: Wotakoi: Love Is Hard for Otaku

Anno di pubblicazione in Italia: 2020 – 2022

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione grande, a 8,90 €

Traduzione:

Volumi: 11 (concluso)

TRAMA

Narumi e Hirotaka erano stati grandi amici durante l’infanzia grazie al loro comune amore per gli hobby nerd: lei appassionata di anime, lui di videogiochi. Si erano poi persi di vista, ma da adulti si ritrovano a lavorare nello stesso ufficio.

Scoprono che nessuno dei due ha abbandonato le proprie passioni, anzi col passare del tempo si sono intensificate. Questo però vuol dire una vita amorosa fallimentare: Narumi viene lasciata appena viene fuori che è una otaku, mentre Hirotaka ha difficoltà nelle relazioni sociali.

Ma dopo aver ascoltato lo sfogo di Narumi sull’amore, Hirotaka riesce a prendere il coraggio per chiederle di uscire con lui! Ma le cosa saranno davvero più facili tra due otaku?

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– Wotaku ni Koi wa Muzukashii – serie tv

– Wotaku ni Koi wa Muzukashii Oav – special

Live action

– Wotaku ni Koi wa Muzukashii – drama

RECENSIONI