manga – SUDORE E SAPONE – di Kintetsu Yamada

Scheda a cura di Anne.

SCHEDA

Titolo originale: Ase to Sekken – (あせとせっけん)

Titolo internazionale: Sweat and Soap

Autore: Kintetsu Yamada

Genere: commedia, ecchi, sentimentale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2018 – 2021

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: D Morning

Volumi: 11 (concluso)

Titolo in Italia: Sudore e Sapone

Anno di pubblicazione in Italia: 2023 – in corso

Casa Editrice italiana: Goen

edizione con sovracopertina, a 6,95 €

Traduzione:

Volumi: 3 (in corso)

TRAMA

Asako lavora in un’azienda produttrice di articoli cosmetici, cosa molto comoda dato che lotta con qualcosa che le rende la vita piuttosto complicata: il sudore. Infatti lei suda più delle persone normali, così per non puzzare cura tantissimo la sua pulizia e igiene, e nonostante questo è sempre in ansia appena si avvicina troppo a qualcuno.

Ma un giorno viene fermata da Kotaro, che lavora nel reparto di sviluppo della ditta. Lui ha un senso dell’olfatto molto forte, ed è stato attratto dall’odore di Asako che trova unico; così chiede alla donna di poterla annusare tutti i giorni per trovare l’ispirazione per una nuova linea di saponi.

Un inizio molto bizzarro, ma annusata dopo annusata, tra i due sembra nascere qualcosa… Ci si può innamorare grazie al sudore e al proprio odore? A quanto pare sì!

OPERE RELATIVE

Live action

– Ase to Sekken – drama

