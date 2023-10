manga – MANSHU OPIUM SQUAD – di Tsukasa Monma, Shikako

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Manshuu Ahen Squad – (満州アヘンスクワッド)

Titolo internazionale: Manshu Opium Squad – Manchuria Opium Squad

Autore: Storia di Tsukasa Monma, Disegni di Shikako

Genere: azione, drammatico, storico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto e non facilmente impressionabile (abuso di droghe, violenza)

Anno di pubblicazione in Giappone: 2020 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Comic Days

Volumi: 14 (in corso)

Titolo in Italia: Manshu Opium Squad

Anno di pubblicazione in Italia: 2023 – in corso

Casa Editrice italiana: Dynit

edizione grande, ma senza sovracopertina, a 12,90 €

Traduzione: Juan Scassa

Volumi: 5 (in corso)

TRAMA

1937. Il diciottenne Isamu Higata e la sua famiglia vengono inviati dal governo giapponese in Manciuria, nello stato fantoccio Manchukuo, controllato dal Giappone stesso. Qua viene arruolato nell’esercito ma, in seguito alla perdita di un occhio, torna dalla madre e dai fratelli che nel frattempo sono stati costretti a lavorare in una Colonia Agricola, controllata dall’esercito.

Ma la vita è dura, c’è molta povertà ed oppressione, e quando la madre di Isamu si ammala non possono permettersi le medicine per curarla. Il ragazzo, sentendo anche il dovere di proteggere i fratelli minori, decide di fare qualcosa di illegale per avere più soldi… spacciare l’oppio.

Dalla piccola piantina di oppio si crea una potente droga, la cui vendita permette sia allo stato sia alle grandi organizzazioni criminali di ricavare enormi profitti. Mettersi in mezzo è estremamente pericoloso, ma Isamu troverà una inaspettata alleata nella bella e letale Li Hua. E non solo.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI