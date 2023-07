manga – RAGNAROK – di Tsukasa Kotobuki, Kentaro Yasui

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Ragnarok – (ラグナロク)

Titolo internazionale: Ragnarok – Sword of the Dark Ones

Autore: Tsukasa Kotobuki (disegni) e Kentaro Yasui (testi)

Genere: avventura, azione, drammatico, ecchi, horror

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2001

Casa Editrice giapponese: Kadokawa

Rivista: Shounen Ace

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: Ragnarok

Anno di pubblicazione in Italia: 2007

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione economica, a 3,90 €

Traduzione:

Volumi: 3 (concluso)

TRAMA

In un mondo fantasy la razza dominante è quella umana, ma minacciata dai Dark One, entità mostruose e invincibili, che fanno strage degli uomini che osano uscire dalle città fortificate. L’unico modo per viaggiare da un luogo all’altro è quello di farsi accompagnare da gruppi di Mercenari, guerrieri umani che in qualche modo riescono a contrastare lo strapotere dei Dark One.

Uno di essi, Leroy Schwartzer, è particolarmente potente e possiede un oggetto favoloso: Ragnarok, la spada parlante.

