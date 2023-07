manga – IL RICHIAMO DI CTHULHU – di Gou Tanabe

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Cthulhu no Yobigoe – (クトゥルフの呼び声 ラヴクラフト傑作集)

Titolo internazionale: The Call of Cthulhu Adaptation and Art Works

Autore: Gou Tanabe

Genere: avventura, drammatico, horror, mistero, psicologico, soprannaturale, storico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2019

Casa Editrice giapponese: Enterbrain

Rivista: Comic Beam

Volumi: 1 (concluso)

Tratto: dal racconto “Il richiamo di Cthulhu” di Howard Phillips Lovecraft (che fa parte del Ciclo di Cthulhu).

Titolo in Italia: Il richiamo di Cthulhu

Anno di pubblicazione in Italia: 2020

Casa Editrice italiana: Jpop

disponibile in due edizioni

– edizione regolare – con sovracopertina e prime pagine a colori – a 7,50 €

– edizione deluxe – con sovracopertina, copertina rigida a rilievo, segnalibro -, a 20,00 €

Traduzione: Silvia Ricci

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

“Nella sua dimora a R’Iyeh, il morto Cthulhu attende sognando”

1926. Dopo la morte del prozio Angell, stimato archeologo e linguista, Thurston eredita tutti i suoi reperti e studi. In mezzo ai tanti documenti trova una scatola chiusa a chiave che, una volta aperta, rivela una mattonella di argilla con alcune figure mostruose in bassorilievo, e un diario dello zio con scritto sopra “il culto di Cthulhu”. Incuriosito, il ragazzo inizia ad indagare… con conseguenze drammatiche ed orrifiche.

OPERE RELATIVE

Manga

Gou Tanabe ha illustrato diversi fumetti tratti dai racconti di Lovecraft

– Il mastino e altre storie

– Il colore venuto dallo spazio

– L’Abitatore del Buio

– Le Montagne della Follia

– L’Ombra venuta dal tempo

– La maschera di Innsmouth

