manga – IL NOSTRO FUTURO – di Amamiya

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Sophitia.

SCHEDA

Titolo originale: Bokura no Tsudzuki – (ぼくらのつづき)

Titolo internazionale: Our Continuation

Autrice: Amamiya

Genere: sentimentale, scolastico

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2020

Casa Editrice giapponese: Drap

Rivista: Core Magazine

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Il nostro futuro – Bokura no Tsuzuki

Anno di pubblicazione in Italia: 2022

Casa Editrice italiana: Jpop

edizione con sovracopertina, a 6,90 €

Traduzione: Nicola Angaran

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Yosuke e Shuu erano amici, ma si sono allontanati dopo un piccolo incidente avvenuto durante l’infanzia. Si ritrovano assieme alle superiori, ma l’atteggiamento freddo di Shu fa pensare a Yousuke che sia ancora arrabbiato con lui.

Grazie al negozio della nonna di Shu i due si riavvicinano, e Yosuke scopre che le cose non stanno come immaginava…

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI