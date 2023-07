manga – TENKEN: REINCARNATO IN UNA SPADA – di Tomowo Maruyama

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Tensei Shitara Ken Deshita – (転生したら剣でした)

Titolo internazionale: Reincarnated as a Sword – TenKen – I was a Sword when I Reincarnated!

Autori: Tomowo Maruyama

Genere: avventura, azione, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2016 – in corso

Casa Editrice giapponese: Gentosha

Rivista: Comic Boost

Volumi: 13 (in corso)

Tratto: da una serie di Light Novel (romanzi) di Yuu Tanaka.

Titolo in Italia: Tenken – Reincarnato in una spada

Anno di pubblicazione in Italia: 2021 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione a 7,50 €

Traduzione:

Volumi: 10 (in corso)

TRAMA

Un uomo muore e si reincarna in un mondo fantasy… come una spada magica! Dopo aver passato un po’ di tempo a uccidere mostri con il potere della telecinesi, la spada senza nome si ritrova bloccata in una foresta, fino a quando lì vicino una carovana di schiavisti viene attaccata da un mostro.

Fran, una delle schiave, riesce a estrarre la spada e uccidere sia il mostro sia gli schiavisti. Così poi inizia il viaggio dei due che diventano compagni, e Fran chiama la spada “Shishou” ovvero “maestro”.

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Tensei Shitara Ken deshita

Anime

– Tenken: Reincarnato in una spada – serie tv

– Tenken: Reincarnato in una spada 2 – serie tv

RECENSIONI