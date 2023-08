manga – HOSHIN ENGI – di Ryu Fujisaki

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Hoshin Engi – (封神演義) – Houshin Engi

Significato: L’investitura degli dei

Titolo internazionale: Soul Hunter

Autore: Ryu Fujisaki

Genere: avventura, azione, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1996 – 2000

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Shounen Jump

Tratto: il fumetto riprende, cambiando alcune cose, un poema mitologico cinese, il “Fengshen Yanyi”

Volumi: 23 (concluso)

Titolo in Italia: Hoshin Engi

Anno di pubblicazione in Italia: 2007 – 2009

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione economica a 4,20 €

Volumi: 23 (concluso)

TRAMA

La “Lista di Hoshin” è un elenco di creature malvagie che sono sulla Terra, e che sfruttano i loro poteri superiori per fare del male agli esseri umani. Per equilibrare questa situazione e far tornare tutto alla normalità, i saggi del cielo – i Sennin – decidono di inviare un praticante immortale, Taikobo, con il compito di sconfiggere i demoni malvagi e sigillarli per sempre nell’Hoshindai, un contenitore di anime.

OPERE RELATIVE

Manga

– Hoshin Engi Gaiden

Anime

– Hakyu Houshin Engi – serie tv

– Hoshin Engi Senkaiden – serie tv

