manga – A COUPLE OF CUCKOOS – di Miki Yoshikawa

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Anne.

SCHEDA

Titolo originale: Kakkou no Iinazuke – (カッコウの許嫁)

Titolo internazionale: A Couple of Cuckoos

Autrice: Miki Yoshikawa

Genere: commedia, harem, scolastico, sentimentale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone:

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Shuukan Shounen Magazine

Volumi: 17 (in corso)

Titolo in Italia: A Couple of Cuckoos

Anno di pubblicazione in Italia: 2023 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione con sovracopertina a 5,60 euro – disponibile anche in versione digitale a 3,99 euro

Traduzione: Marco Franca

Volumi: 4 (in corso)

TRAMA

A 16 anni Nagi, un ragazzo studioso, scopre di essere stato scambiato nella culla alla nascita! Lo stesso giorno che deve incontrare la sua famiglia biologica, conosce casualmente la ricca e star dei social Erika Amano, e accetta di fingersi il suo fidanzato per salvarla da un matrimonio combinato, nonostante sia in realtà innamorato della compagna di classe Hiro.

Ma il destino ancora ci mette lo zampino, e scopre che è proprio Erika la neonata con cui è stato scambiato… E non solo, i rispettivi genitori hanno deciso di fidanzarli per unire le famiglie, perciò è proprio lui quello del matrimonio combinato!

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– A Couple of Cuckoos – serie tv

RECENSIONI