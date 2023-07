manga – LA NAVE DI TESEO – di Toshiya Higashimoto

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Theseus no Fune – (テセウスの船)

Titolo internazionale: Ship of Theseus

Autore: Toshiya Higashimoto

Genere: drammatico, mistero, psicologico, soprannaturale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto più che altro per i temi trattati

Anno di pubblicazione in Giappone: 2017 – 2019

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Morning

Volumi: 10 (concluso)

Titolo in Italia: La nave di Teseo

Anno di pubblicazione in Italia: 2022 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina a 7,50 € – disponibile anche in digitale a 3,99

Traduzione: Silvia Ricci

Volumi: 5 (in corso)

TRAMA

“La nave di Teseo” è un famoso paradosso, che racconta di una imbarcazione a cui ogni anno vennero cambiati i pezzi usurati, finchè non rimase più nulla dell’originale… è corretto perciò affermare che sia la stessa nave? Allo stesso modo, ogni giorno nel nostro corpo umano nascono e muoiono miliardi di cellule, e quello che rimane immutato sono i ricordi del nostro passato.

2017: Shin sta per diventare padre, e anche se è felice e ha una moglie gentile e allegra, ancora non fa che ripensare alla sua difficile infanzia. Il padre, infatti, nel 1989 è stato accusato di aver avvelenato ventuno persone in una scuola elementare; e dopo il suo arresto la vita Shin e la sua famiglia era diventata terribile, tanto che la madre aveva insistito con i figli perchè non si mostrassero mai felici in pubblico.

Ma dopo un evento drammatico, Shin decide di tornare nel paese natale per indagare e scendere a patti con il passato; ma una nebbia misteriosa lo porta indietro nel tempo, proprio in quel fatidico 1989.

