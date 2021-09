manga – SERAPHIC FEATHER – di Toshiya Takeda, You Morimoto, Hiroyuki Utatane

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Seraphic Feather – (セラフィック・フェザー)

Titolo internazionale: Seraphic Feather

Autori: Storia di Toshiya Takeda e You Morimoto, Disegni di Hiroyuki Utatane

Genere: azione, fantascienza, ecchi

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 1993 – 2008

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Afternoon

Volumi: 11 (concluso)

Titolo in Italia: Seraphic Feather

Anno di pubblicazione in Italia: 1996 – 2009

Casa Editrice italiana: Star Comics. La pubblicazione italiana è piuttosto travagliata.

I primi due volumi originali sono stati pubblicati a puntata sulla rivista “Young”, e non sono mai stati pubblicati in monografico. Il terzo volume è stato pubblicato nel 1997 come monografico, presentato come il numero 1. I successivi volumi sono stati pubblicati in maniera alquanto discontinua (almeno però fino alla fine)

Traduzione: CIG

Volumi: 9 (concluso)

TRAMA

Nel futuro, Sunao è un ragazzo che vive sulla luna, che fa vari lavoretti per permettersi un biglietto per la Terra. Ma nel frattempo nella colonia lunare succedono strane cose: scoppiano degli attentati, ci sono strani artefatti alieni dai poteri soprannaturali, persone apparentemente morte che sono invece vive…

