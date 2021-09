manga – L’ISOLA DEI BAMBINI DIMENTICATI (Hoozuki no Shima) – di Kei Sanbe

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Hoozuki no Shima – (鬼燈の島 -ホオズキノシマ-)

Titolo internazionale: Hohzuki Island – The Island of Hoozuki

Autore: Kei Sanbe

Genere: drammatico, azione, ecchi, horror, mistero

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2008

Casa Editrice giapponese: Square Enix

Rivista: Young Gangan

Volumi: 4 (concluso)

Titolo in Italia: L’Isola dei Bambini Dimenticati

Anno di pubblicazione in Italia: 2018

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione con sovracopertina, a 5,90 €

Traduzione: Andrea Maniscalco

Volumi: 4 (concluso)

TRAMA

I due fratellini Kokoro e Yume vengono mandati sull’isola di Hoozuki, dove si trova un campus che accoglie i bambini che hanno avuto problemi famigliari o vittime di abusi.

Ma ben presto il posto viene scosso da strani eventi e incidenti. Spaventati, i bambini fanno squadra per capire cosa stia succedendo, sicuri che siano minacciati da un pericolo, anche se gli adulti continuano a dire invece che va tutto bene…

RECENSIONI