manga – L’ESTATE IN CUI HIKARU E’ MORTO – di Ren Mokumoku

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Hikaru ga Shinda Natsu – (光が死んだ夏)

Significato: “Hikaru”, oltre ad essere il nome di uno dei protagonisti, significa “Luce”, quindi il titolo può essere letto come “L’estate in cui Hikaru è morto” o “L’estate in cui la luce è spenta/morta”.

Titolo internazionale: The Summer Hikaru Died

Autore: Ren Mokumoku

Genere: drammatico, horror, mistero, shounen-ai, psicologico, soprannaturale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo e non troppo impressionabile/sensibile

Anno di pubblicazione in Giappone: 2022 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kadokawa

Rivista: Young Ace Up

Volumi: 3 (in corso)

Titolo in Italia: L’estate in cui Hikaru è morto

Anno di pubblicazione in Italia: Giugno 2023 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

edizione cartacea con sovracopertina, a 6,90 € – disponibile anche in versione digitale a 2,99 €

Traduzione: Matteo Cremaschi

Volumi: 1 (in corso)

Book Trailer (realizzato dall’editore giapponese)



TRAMA

Yoshiki e Hikaru sono due amici che abitano in un piccolo paese ai piedi di un monte, molto legati anche perchè non c’è nessun altro ragazzino della loro età. Tempo prima Hikaru si era perso in montagna ed era stato trovato solo dopo una settimana; ma da allora Yoshiki ha la sensazione che non sia più lui, che qualcuno o qualcosa abbia preso il suo posto.

E, un giorno, trova il coraggio di chiederglielo…

“… Tu non sei Hikaru, vero?”

“Eh, ma come? Eppure la mia imitazione dovrebbe essere perfetta…”

Piuttosto che affrontare la probabile morte di Hikaru, Yoshiki decide di continuare a stare accanto al suo “falso” come se nulla fosse successo… Ma nel loro paese cominciano a succedere fatti inquietanti. E’ solo una coincidenza, o qualcosa di sinistro sta succedendo in questa afosa estate?

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI